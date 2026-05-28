Trafik kavgasında kurşun yağdı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobil sürücüsü arasında trafik nedeniyle çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda S.Ç. ve C.Ç. yaralanırken, olay yerinde 5 boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Belediye Önü Sokak üzerinde akşam saatlerinde olay meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil sürücüsü, trafik nedeniyle tartışmaya başladı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışma kısa sürede büyüyerek sürücülerin araçlarından inip bıçak ve silahların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç. ve C.Ç. isimli iki kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavisi hastanede devam ediyor.
KOVAN VE BIÇAK BULUNDU
Olay yerinde yapılan incelemede, 5 adet boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
(DHA)