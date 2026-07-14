Trafiği tehlikeye atan sürücüye ceza yağdı

Mersin'de caddede ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan hafif ticari araç sürücüsüne 21 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu.

21 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan 'ters yönde ilerleyen araç' görüntüsü üzerine çalışma başlattı. Ekipler, merkez Mezitli ilçesi 34'üncü Cadde üzerinde ters yönde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsünün M.K. olduğunu tespit etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen trafik ekipleri, aracın geçtiği güzergahı güvenlik kameraları ve elde edilen görüntüler üzerinden inceleyerek sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan işlemlerin ardından M.K. Hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Gözaltına alınan M.K.'ye 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine geçici süreyle el konuldu.



Polis ekiplerinin yaptığı incelemede. Sürücünün ters yönde ilerleyerek diğer sürücüler için risk oluşturduğu değerlendirildi. Kimliği belirlenen sürücü, işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. (DHA)