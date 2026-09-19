Trabzon’da sağanak hayatı felç etti: Galatasaraylılar son anda kurtuldu

Trabzon'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Havalimanı ve Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu’nda su içinde kalan araçlar nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkilerinde biriken sular, sürücü ve yayaların ilerlemesini güçleştirdi.

Trabzon Havalimanı’na ulaşımın sağlandığı yolun bazı bölümlerinde de su birikintileri oluştu. Araçlarıyla bölgeden geçmeye çalışan sürücüler ile havalimanına ulaşmaya çalışan yolcular zor anlar yaşadı.

YILDIRIM VE ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

Gök gürültüsü eşliğinde devam eden sağanak sırasında özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerde ise şiddetli yağış nedeniyle elektrik kesintileri meydana geldi.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarının da yağış nedeniyle su altında kaldığı bildirildi.

GALATASARAY KAFİLESİ DE KENTTEYDİ

Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için kente gelen Galatasaray kafilesi de yağışın etkili olduğu saatlerde havalimanındaydı.

Havalimanı çevresinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çok sayıda yolcu ulaşımda güçlük yaşarken, bazı yolcular havalimanında mahsur kaldı. Galatasaray kafilesinin ise yağışın oluşturduğu ulaşım sorunlarından kısa süre önce havalimanından ayrıldığı belirtildi.