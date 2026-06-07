Trabzon'da kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki balıkçı Ali Şahin'in cansız bedeni, Akçaabat açıklarında bulundu.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde balık avlamak üzere teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan 58 yaşındaki balıkçı Ali Şahin'in cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fenerköy Mahallesi Yoroz mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde balık avlamak amacıyla teknesiyle denize açılan Ali Şahin'den uzun süre haber alamayan ailesi, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
TEKNESİ BOŞ BULUNDU
Bölgede arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, kısa süre sonra Şahin’e ait tekneyi denizde boş halde tespit etti. Aramalarını akıntı yönünde genişleten Sahil Güvenlik ve deniz polisi ekipleri, balıkçının cansız bedenine sürüklendiği Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi açıklarında ulaştı.
OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI
Sudan çıkarılarak kıyıya getirilen Ali Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk ön incelemelerde, Şahin’in dengesini kaybederek tekneden denize düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma sürüyor. (DHA)