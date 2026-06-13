Trabzon'da feci kaza: Yanan tırda can verdi
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen tuğla yüklü tır alev aldı. Kazada sürücü Hasan Şükrü Gedik hayatını kaybetti.
Trabzon-Gümüşhane kara yolunun Maçka ilçesine bağlı Kiremitli Mahallesi mevkiinde, Hasan Şükrü Gedik'in kullandığı 08 ABU 288 plakalı tuğla yüklü tır, kontrolden çıkarak refüje devrildi. Refüje devrilen tır alev alırken, itfaiye ekiplerinin çabaları yeterli olmadı. Gedik yanan tırda yaşamını yitirdi.
TIR ALEV ALDI
Devrilmenin ardından tırda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Maçka grup itfaiye amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı incelemede, tır sürücüsü Hasan Şükrü Gedik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonucu yola saçılan tuğlalar nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, yolun temizlenmesinin ardından yeniden sağlandı.
(AA)