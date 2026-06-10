Toprağı altına çevirdi: 20 dönüme ekilen ot 6 milyon 600 bin lira kazanç getiriyor

Feryal Haşlak, evlendikten sonra eşi İbrahim Haşlak'la birlikte İstanbul'a yerleşti. Çift uzun yıllar büyük şehirdegıda toptancılığı yaptı.

8 yıl önce şehir hayatından uzaklaşma kararı alan Haşlak ailesi, İbrahim Haşlak'ın baba ocağı Bayburt merkeze bağlı Yedigözeler köyüne taşındı. Aile öncelikle hobi amaçlı sebze yetiştirmeye başladı.

Ancak köyde yaklaşık 20 dönümlük atıl arazi boş duruyordu. Feryal Haşlak akraba ve komşularından çiftçilik bilgisi alarak bu arazileri değerlendirmeye karar verdi.

KADINLARIN EMEĞİNİ GÖRÜNÜR KILIYORUZ

Haşlak, Bayburt'ta kadınların geleneksel olarak yetiştirdiği tarhuna yöneldi. Coğrafi işaretli Bayburt tarhununu firmalar aracılığıyla ihraç eden Haşlak, 4 yıldır bu ürünü yurt dışına gönderiyor.

Haşlak üretim sürecini şöyle anlattı:

"Ben sadece bu ürünün sesi olmaya çalıştım. Üretimden işlemeye, tarladan paketlemeye kadar her aşamada kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz ve onların emeğini görünür kılıyoruz. Güzel işler yaptık. Son 4 senedir tarhunun ihracatını yapıyoruz.

Köylerimizdeki ve komşu köylerdeki üreticilerle birlikte çalışıyoruz. Gençlerimizin köylerindeki boş arazileri değerlendirmesi için örnek olmaya çalışıyorum. Köyünde üretim yapmak isteyen kadınlara da 'gidip başkasının yanında çalışmak yerine kendi üretiminizi yapın' diyorum."

DÖNÜMDEN YILDA 150-200 KİLO KURU ÜRÜN

Tarhunun yüksek getirili bir ürün olduğunu vurgulayan Haşlak, rakamları da paylaştı. Dönüm başına yılda ortalama 150 ila 200 kilogram kuru ürün elde ediliyor. Geçen yıl toptan kilogram fiyatı 500-550 lira arasında seyretti, perakendede ise bu rakam bin ila 2 bin liraya ulaştı. Üstelik tarhundan yılda 3 hasat alınabiliyor.

20 dönüme ekilip 3 hasat alındığında tarhun 6,6 milyon liraya kadar kazanç sağlayabiliyor.

HEDEF BAYBURT'U TARHUNUN MERKEZİ YAPMAK

Haşlak'ın hedefi Bayburt'u tarhun üretiminin merkezi haline getirmek. Haşlak bu konudaki kararlılığını şu sözlerle ifade etti:

"İnşallah başarılı olacağız. Buna inanıyorum çünkü başladığımız yerde değiliz. Çok yol katettik. Atalarımızın yüzyıllardır kültürel mirası olan özel bitkimiz tarhunu, evladiyelik yatırım olarak gençlerimize bir miras olarak devretmeyi hedefliyorum. İnşallah ülkemizi, ürünümüzle en iyi şekilde temsil edeceğiz."

(AA)