Toplu konut şantiyesinde ürküten manzara: Topraktan kafatasları çıktı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde inşaat şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ve 2 kafatası bulundu. Kemikler incelenmek üzere toplanarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

JANDARMA EKİPLERİNE BİLDİRİLDİ

İlçeye bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ile 2 kafatası bulundu. Cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, iki insana ait olduğu tahmin edilen kafatasları ve kemikler vatandaşlar tarafından incelendi. Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, bölgeye gelerek kemikler ve kafataslarını torba içerisine koyarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KAZI ÇALIŞMASINA ARA VERİLDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede detaylı çalışma yaptığı öğrenilirken, kemiklerin bulunduğu alanda kazı çalışmalarına bir süre ara verildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından kemiklerin kaç kişiye ait olduğu, ne kadar süredir bölgede bulunduğu ve kimlik tespitine ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor. (DHA)