Toplaması eziyet, soyması çile: Dikenlerle kaplı bu meyvenin tadına doyum olmuyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde dikenli incir hasadı başladı. Halk arasında "Hint inciri" ve "tahta inciri" olarak da bilinen Frenk inciri, özel eldivenlerle donatılmış işçiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor.

Çağbaşı Mahallesi'nde olgunlaşan meyveler, taşlık ve kayalık arazilerde bile kendiliğinden yetişmesiyle biliniyor. Dikenli yapısı nedeniyle hasadı büyük özen gerektiren incirler, bazı bölgelerde demir maşa yardımıyla kaktüsten koparılarak sandıklara yerleştiriliyor. Kilogramı 30 liradan satışa sunulan meyve, kabuğu bıçakla sıyrılarak tüketiliyor ya da dondurma, meyve suyu ve marmelat yapımında değerlendiriliyor.

HASAT SABAH 07.30'DA BİTMEK ZORUNDA

Mahallede 30 dönüm arazide incir yetiştiren Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, dönüm başına ortalama 1 ton ürün aldığını belirtiyor.

Teke, "Hasat çok erken başlıyor ve sabah en geç 07.30'da bitiyor çünkü daha sonra dikenleri uçuyor. Toplama işlemini genelde kadınlar yapıyor ve kola kadar uzanan özel eldivenler kullanılıyor. Meyvenin özünü çekirdeğinden çıkarıp dondurma, meyve suyu, marmelat ve diğer pastacılık ürünlerinde kullanılmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

COĞRAFİ İŞARET YOLUNDA

Frenk incirinin özellikle kırsal bölgelerde yetiştirilmesini tavsiye eden Teke, meyvenin kadınların ev ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurguluyor.

Teke, "Tarsus dikenli inciri olarak inşallah coğrafi işaret alma yolunda ilerliyoruz. Tarsus Ticaret Borsası olarak Sarıulak zeytinyağı gibi Tarsus dikenli incirini de tescillemeyi büyük sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

RAFİNE ŞEKER YOK, TALEP ÇOK

İlçede Frenk incirinden dondurma üreten Ezgi Fındık, meyvenin özünü bozmadan üretim yaptıklarını anlatıyor.

Fındık, "Rafine şeker ilavesiz, katkı maddesi ve koruyucu olmadan üretilen dondurmalarımıza talep gerçekten fazla" dedi.

(AA)