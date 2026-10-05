Topladıkları mantarı yediler hastanelik oldular

Olay, dün akşam saatlerinde Batman'ın Gercüş ilçesinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. ve M.S.K., topladıkları mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaştı.

Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR BATMAN’A SEVK EDİLDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

MANTAR ZEHİRLENMESİNDE NE YAPILMALI?

Doğadan toplanan ya da güvenilir olmayan kaynaklardan alınan mantarların tüketilmesi, ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Mantar tüketiminin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, baş dönmesi veya bilinç değişikliği gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Zehirlenme şüphesi bulunan kişinin kendi kendine kusturulmaması ve doktor önerisi olmadan herhangi bir ilaç verilmemesi önem taşıyor. Mümkünse tüketilen mantardan kalan örnek veya ambalajın sağlık ekiplerine ulaştırılması, zehirlenmeye neden olan türün belirlenmesine yardımcı olabilir.

Belirtiler ortaya çıkmasa dahi şüpheli mantar tüketimi söz konusuysa sağlık kuruluşundan bilgi alınması gerekiyor.