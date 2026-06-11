Tonlarca sahte deterjan ele geçirildi!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ele geçirildi. Depoda sahte ve kaçak deterjan üretimi yapıldığı belirlenirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

DEPOYA OPERASYON DÜZENLENDİ

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altındağ ilçesinde bulunan bir depoda arama yaptı. Yapılan incelemede, şüpheli B.B.'ye ait depoda sahte ve kaçak deterjan üretimi gerçekleştirildiği tespit edildi.

3 TON SAHTE DETERJAN BULUNDU

Depoda yapılan aramalarda deterjan ambalaj makinası ve büyük terazi ele geçirildi. Ekipler ayrıca yaklaşık 3 ton sahte toz ve sıvı deterjan ile çeşitli markalara ait 736 boş deterjan ambalajı buldu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)