TOKİ'den ev hayali kuranları ağına düşürüp 9 milyonluk vurgun yaptılar

TOKİ'den ev hayali kuranları "sahte site" kurarak ağına düşüren siber suç çetesi, 9 milyonluk vurgun yaptı. Çete üyelerine yönelik İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 13 ilde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projelerini taklit eden sahte internet siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik dev operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini suiistimal ederek milyonlarca liralık vurgun yapan 14 kişi yakalandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin TOKİ'nin resmi internet sitesi izlenimi veren sahte dijital platformlar tasarladıkları saptandı.

Bu siteler aracılığıyla başvuru ve peşinat adı altında vatandaşlardan para toplayan şebekenin, mağdurların güvenini kazanmak için çeşitli yöntemler kullandığı belirlendi.

Siber polis ekipleri, aylar süren teknik takibin ardından dolandırıcılık ağının işleyişini deşifre ederek suç unsurlarını tek tek raporladı.

Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, siber suç çetesinin bu yöntemle toplam 9 milyon 41 bin 849 lira haksız kazanç elde ettiği kesinleşti.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Kilis, Kırklareli, Mersin, Sakarya ve Van'da eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

13 ili kapsayan operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yetkililer, vatandaşları bu tür sahte sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
