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Halk TV Türkiye TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut için başvurular başladı: Kura, gelir, ikamet şartı yok!

TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut için başvurular başladı: Kura, gelir, ikamet şartı yok!

TOKİ'nin 64 ilde satışa çıkardığı kura, gelir, ve ikamet şartı bulunmayan kampanya için yaklaşık 20 bin konut için başvurular bugün başladı. Fiyatlar 2,1 milyon liradan, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor.

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TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut için başvurular başladı: Kura, gelir, ikamet şartı yok!

TOKİ'nin kura çekmeden, gelir şartı aramadan başlattığı açık satış kampanyasında 20 bin konut için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek.

TOKİ 64 ildeki yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle vatandaşa sundu. Kampanyada kura çekimi yapılmayacak, başvuru bedeli alınmayacak. Konutlar "ilk gelen alır" mantığıyla başvuru önceliğine göre satılacak.

Başvuru için gelir sınırı ya da ikamet zorunluluğu aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşi adına tapulu evi bulunmayan her TC vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Her hane için yalnızca bir konut satın alınabilecek.

FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Konut fiyatları il ve daire büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. En düşük fiyat 2,1 milyon lira, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor. Satışa sunulan daireler 2+1 ve 3+1 olmak üzere iki farklı büyüklükte olacak.

Alıcılara üç ödeme planı sunuldu. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat yatıranlara yüzde 8 indirimle 72 ay taksit imkanı tanınacak. Üçüncü seçenekte ise peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, diğer yarısı Haziran 2027'ye kadar ödenecek ve kalan tutar 60 aya bölünecek.

EN ÇOK KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Kampanyada en fazla konut ayrılan iller sırasıyla Bursa (2 bin 190), Ankara (2 bin 62), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya (1000) oldu.

Toplam 64 ildeki dağılımda Konya'da 998, Samsun'da 684, Batman'da 588, Eskişehir'de 565, Mardin'de 452, Kocaeli'de 433, Tekirdağ'da 424 konut satışa çıkarıldı.

SATIŞLARI BANKALAR YÜRÜTECEK

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılacak. Şartları taşıyan vatandaşlar ödeme planını seçip peşinatı yatırdıktan sonra doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Süreç 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Fiyat ve teslim bilgilerine talep.toki.gov.tr/AcikSatis adresinden ulaşılabilecek. Yapımı süren projelerin teslimi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Bir kısım projede ise hemen teslim yapılacak.

Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da kurulan TOKİ tanıtım ofislerinde örnek daireler gezilip ödeme planları incelenebilecek.

KİMLER KAMPANYAYA BAŞVURABİLECEK?

18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşi adına tapulu evi bulunmayan her TC vatandaşı kampanyaya başvurabilecek.

İKAMET ŞARTI ARANIYOR MU?

Hayır, vatandaşlar proje bulunan 64 ilden dilediklerini seçebilecek.

GELİR ŞARTI VAR MI?

Bu kampanyaya katılmak için herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

ÖN BAŞVURU YA DA BAŞVURU BEDELİ VAR MI?

Bu kampanyada ön başvuru ve başvuru bedeli yok, kura çekimi de yok. Konutlar doğrudan açık satış yöntemiyle satılacak.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

Satışlar 15 Haziran 2026'da başladı ve 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden alınacak.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Bu kampanyada ödeme seçeneklerinde üç farklı plan sunuluyor. İlkinde peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İkincisinde yüzde 50 peşinatla yüzde 8 indirim ve 72 ay taksit imkanı verilecek. Üçüncüsünde ise peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı Haziran 2027'ye kadar ödenecek ve kalan tutar 60 aya bölünecek.

TAKSİTLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projedeki konutların bir kısmı teslimata hazır bulunuyor. Yapımı devam eden projelerde teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay olacak.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE DAİRELER SATIŞA SUNULDU?

Projede 2+1 ve 3+1 konutlar mevcut ve kura çekilmeyeceği için vatandaşlar istedikleri büyüklüğü seçebilecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR?

İl Konut Sayısı
Afyonkarahisar 395
Ağrı 118
Aksaray 219
Amasya 68
Ankara 2.062
Antalya 46
Ardahan 14
Artvin 30
Aydın 310
Balıkesir 213
Batman 588
Bayburt 172
Bilecik 206
Bingöl 88
Bitlis 262
Burdur 269
Bursa 2.190
Çanakkale 108
Çankırı 83
Çorum 157
Denizli 319
Düzce 130
Edirne 127
Elazığ 61
Erzincan 37
Erzurum 21
Eskişehir 565
Gaziantep 7
Giresun 38
Gümüşhane 44
Hakkari 86
Hatay 1.238
Isparta 176
İzmir 306
Kahramanmaraş 1.073
Karabük 127
Karaman 120
Kars 48
Kastamonu 28
Kayseri 104
Kırıkkale 85
Kırklareli 139
Kırşehir 220
Kocaeli 433
Konya 998
Kütahya 127
Malatya 1
Manisa 115
Mardin 452
Mersin 272
Muğla 97
Muş 147
Nevşehir 317
Rize 5
Sakarya 20
Samsun 684
Siirt 294
Sivas 203
Şırnak 275
Tekirdağ 424
Tokat 61
Van 161
Yozgat 216
Zonguldak 19

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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