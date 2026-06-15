TOKİ'den 64 ilde 20 bin konut için başvurular başladı: Kura, gelir, ikamet şartı yok!

TOKİ'nin kura çekmeden, gelir şartı aramadan başlattığı açık satış kampanyasında 20 bin konut için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlandı. Kampanya 17 Temmuz'a kadar sürecek.

TOKİ 64 ildeki yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle vatandaşa sundu. Kampanyada kura çekimi yapılmayacak, başvuru bedeli alınmayacak. Konutlar "ilk gelen alır" mantığıyla başvuru önceliğine göre satılacak.

Başvuru için gelir sınırı ya da ikamet zorunluluğu aranmıyor. 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşi adına tapulu evi bulunmayan her TC vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek. Her hane için yalnızca bir konut satın alınabilecek.

FİYATLAR VE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Konut fiyatları il ve daire büyüklüğüne göre farklılık gösteriyor. En düşük fiyat 2,1 milyon lira, aylık taksitler ise 18 bin liradan başlıyor. Satışa sunulan daireler 2+1 ve 3+1 olmak üzere iki farklı büyüklükte olacak.

Alıcılara üç ödeme planı sunuldu. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim uygulanacak. Yüzde 50 peşinat yatıranlara yüzde 8 indirimle 72 ay taksit imkanı tanınacak. Üçüncü seçenekte ise peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, diğer yarısı Haziran 2027'ye kadar ödenecek ve kalan tutar 60 aya bölünecek.

EN ÇOK KONUT BURSA VE ANKARA'DA

Kampanyada en fazla konut ayrılan iller sırasıyla Bursa (2 bin 190), Ankara (2 bin 62), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya (1000) oldu.

Toplam 64 ildeki dağılımda Konya'da 998, Samsun'da 684, Batman'da 588, Eskişehir'de 565, Mardin'de 452, Kocaeli'de 433, Tekirdağ'da 424 konut satışa çıkarıldı.

SATIŞLARI BANKALAR YÜRÜTECEK

Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılacak. Şartları taşıyan vatandaşlar ödeme planını seçip peşinatı yatırdıktan sonra doğrudan satış sözleşmesini imzalayabilecek. Süreç 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek.

Fiyat ve teslim bilgilerine talep.toki.gov.tr/AcikSatis adresinden ulaşılabilecek. Yapımı süren projelerin teslimi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde gerçekleşecek. Bir kısım projede ise hemen teslim yapılacak.

Ankara Sincan, Bursa Nilüfer, Kahramanmaraş Elbistan, Tekirdağ Çorlu, Malatya Yeşilyurt ve İzmir Bayraklı'da kurulan TOKİ tanıtım ofislerinde örnek daireler gezilip ödeme planları incelenebilecek.

KİMLER KAMPANYAYA BAŞVURABİLECEK?

18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşi adına tapulu evi bulunmayan her TC vatandaşı kampanyaya başvurabilecek.

İKAMET ŞARTI ARANIYOR MU?

Hayır, vatandaşlar proje bulunan 64 ilden dilediklerini seçebilecek.

GELİR ŞARTI VAR MI?

Bu kampanyaya katılmak için herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.

ÖN BAŞVURU YA DA BAŞVURU BEDELİ VAR MI?

Bu kampanyada ön başvuru ve başvuru bedeli yok, kura çekimi de yok. Konutlar doğrudan açık satış yöntemiyle satılacak.

SATIŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR, NEREDE YAPILACAK?

Satışlar 15 Haziran 2026'da başladı ve 17 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. Başvurular Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden alınacak.

ÖDEME SEÇENEKLERİ NELER?

Bu kampanyada ödeme seçeneklerinde üç farklı plan sunuluyor. İlkinde peşin ödeme yapanlara yüzde 25 indirim uygulanacak. İkincisinde yüzde 50 peşinatla yüzde 8 indirim ve 72 ay taksit imkanı verilecek. Üçüncüsünde ise peşinatın yarısı sözleşmede, yarısı Haziran 2027'ye kadar ödenecek ve kalan tutar 60 aya bölünecek.

TAKSİTLERİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sözleşme imzalandıktan hemen sonra peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.

EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projedeki konutların bir kısmı teslimata hazır bulunuyor. Yapımı devam eden projelerde teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay olacak.

HANGİ BÜYÜKLÜKTE DAİRELER SATIŞA SUNULDU?

Projede 2+1 ve 3+1 konutlar mevcut ve kura çekilmeyeceği için vatandaşlar istedikleri büyüklüğü seçebilecek.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT VAR?

İl Konut Sayısı Afyonkarahisar 395 Ağrı 118 Aksaray 219 Amasya 68 Ankara 2.062 Antalya 46 Ardahan 14 Artvin 30 Aydın 310 Balıkesir 213 Batman 588 Bayburt 172 Bilecik 206 Bingöl 88 Bitlis 262 Burdur 269 Bursa 2.190 Çanakkale 108 Çankırı 83 Çorum 157 Denizli 319 Düzce 130 Edirne 127 Elazığ 61 Erzincan 37 Erzurum 21 Eskişehir 565 Gaziantep 7 Giresun 38 Gümüşhane 44 Hakkari 86 Hatay 1.238 Isparta 176 İzmir 306 Kahramanmaraş 1.073 Karabük 127 Karaman 120 Kars 48 Kastamonu 28 Kayseri 104 Kırıkkale 85 Kırklareli 139 Kırşehir 220 Kocaeli 433 Konya 998 Kütahya 127 Malatya 1 Manisa 115 Mardin 452 Mersin 272 Muğla 97 Muş 147 Nevşehir 317 Rize 5 Sakarya 20 Samsun 684 Siirt 294 Sivas 203 Şırnak 275 Tekirdağ 424 Tokat 61 Van 161 Yozgat 216 Zonguldak 19

(AA)