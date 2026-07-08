TOKİ inşaatında emek eylemi! Ücretleri verilmeyen 3 işçi 30 metrelik vince çıktı

Isparta’da yapımı devam eden TOKİ inşaatında çalışan 3 işçi, emeklerinin karşılığını alamadıkları gerekçesiyle metrelerce yükseklikteki kule vincin tepesine çıkarak eylem yaptı.

TOKİ İNŞAATINDA HAREKETLİ ANLAR

Olay, Isparta merkezde bulunan Çünür Mahallesi’nde, Mihri Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun hemen yanındaki TOKİ şantiyesinde gerçekleşti. Şantiyede görev yapan 3 işçi, ücretlerinin kendilerine ödenmediğini öne sürdü.

Haklarını aramak ve seslerini duyurmak isteyen işçiler, inşaat sahası içinde yer alan ve yaklaşık 30 metre yükseklikteki kule vincin üzerine tırmandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU, GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İşçilerin vincin tepesine çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı vinç çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan işçileri güvenli bir şekilde aşağıya indirmek için ikna çalışması başlattı.

İŞÇİLER, POLİSLERİN İKNA ÇALIŞMALARIYLA AŞAĞI İNDİRİLDİ

İşçiler, bir süre devam eden ikna çabalarının ardından görevlilerce ikna edilerek vincin tepesinden güvenli bir şekilde aşağıya indirildi.

İşçilerin alacaklarının ödenip ödenmediği ya da bu konuda bir söz verilip verilmediği konusunda ise net bir bilgiye yer verilmedi. (ANKA)