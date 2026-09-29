TOKİ dolandırıcılığı operasyonunda 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen "konut dolandırıcılığı" operasyonlarında, TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda TOKİ'ye ait bir arsayı kendilerine miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle sattıkları belirlenen 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KENDİLERİNİ KOOPERATİF YÖNETİCİSİ OLARAK TANITTI

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüpheliler, TOKİ'ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdü. Hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.

95 MİLYON 500 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLANDI

Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın yaklaşık 95 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi. Böylece paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ifade edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, DİĞERLERİNE ADLİ KONTROL

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.

AA