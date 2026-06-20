Tokat'ta üç araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk dört kişi yaralandı.
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. H.Ç. (23) yönetimindeki 06 GRE 10 plakalı otomobil, Ö.F.H. idaresindeki 34 JT 1953 plakalı otomobil ve Ö.E. (41) kullanımındaki 34 ZM 9766 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu 1'i 8 yaşındaki A.E. olmak üzere 4 kişi yaralandı.
ÜÇ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, DÖRT YARALI VAR
Kazada üç aracın sürücüleri ile araçta bulunan 8 yaşındaki A.E. yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi