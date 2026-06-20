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Halk TV Türkiye Tokat'ta üç araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Tokat'ta üç araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk dört kişi yaralandı.

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Tokat'ta üç araç birbirine girdi: 1'i çocuk 4 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. H.Ç. (23) yönetimindeki 06 GRE 10 plakalı otomobil, Ö.F.H. idaresindeki 34 JT 1953 plakalı otomobil ve Ö.E. (41) kullanımındaki 34 ZM 9766 plakalı otomobil çarpıştı. Zincirleme kaza sonucu 1'i 8 yaşındaki A.E. olmak üzere 4 kişi yaralandı.

ÜÇ OTOMOBİL ÇARPIŞTI, DÖRT YARALI VAR

Kazada üç aracın sürücüleri ile araçta bulunan 8 yaşındaki A.E. yaralandı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Tokat
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