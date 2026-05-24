Tokat'ta günlerdir süren sağanak yağış büyük etkiye yol açtı. Evleri su bastı, okullarda eğitime ara verildi, tarım arazileri sular altında kaldı...

Etkili yağışın ardından Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşması ve dolu savaklardan su tahliyesinin başlaması ile birlikte Yeşilırmak'ın su oranı yükseldi.

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERİ SU BASTI

Meydana gelen taşkın sebebiyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı. Pazar ilçesinin girişinde bulunan 1238 yapımı tarihi Selçuklu köprüsünün 4 gözünden 3'ünün de su içinde kaldığı öğrenildi.

Bölge havadan dron ile görüntülendi.

TARİHİ KÖPRÜDE TEHLİKE BULUNMUYOR

Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, bölgede incelemelerde bulundu, tarihi köprünün statik olarak bir tehlike barındırmadığını söyleyerek şu açıklamaları yaptı:

"Atalarımız zamanında çok güzel yapmışlar, bu sel suyunu düşünerek inşa etmişler. Şu an için köprüde bir problemimiz yok. Benzer bir durum en son 1993 yılında yaşanmıştı. 33 yıldır böyle bir su görmedik."

Yeşilırmak'ın yatağından taşan sular, nehir güzergâhı boyunca uzanan tarım arazilerine ve ırmak çevresinde bulunan bazı evlerin bahçelerine girdi. Ekili alanların su altında kaldığı bölgede, yaşanan taşkından sonra ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmaları devam ediyor. (DHA)