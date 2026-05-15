Tokat’ta taşkın alarmı: Yeşilçam köprüsü ulaşıma kapatıldı

Tokat genelinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, nehir ve barajlardaki su seviyelerini kritik noktaya ulaştırdı. Bölgedeki Kılıçkaya Barajı’nın tam doluluk oranına ulaşması üzerine, yetkililer tarafından kontrollü su tahliyesi işlemlerine başlandı.

YEŞİLÇAM KÖPRÜSÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Barajdan yapılan su tahliyesi nedeniyle Kelkit Çayı’nın debisi hızla yükseldi. Niksar ilçesinde taşkın riskinin baş göstermesi üzerine, Yazıcık beldesine ulaşımı sağlayan tarihi Yeşilçam Köprüsü, güvenlik gerekçesiyle tedbiren araç ve yaya geçişine kapatıldı.

Bölgede olası bir sel ve su baskını riskine karşı ekiplerin teyakkuz hali ve saha çalışmaları aralıksız devam ediyor. (AA)