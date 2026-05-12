Tokat’ta Ballıca Mağarası yolu çöktü: Asfalt ikiye yarıldı!

Tokat'ın Pazar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Ballıca Mağarası yolunda toprak kayması sonucu çökme meydana geldi. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat’ın Pazar ilçesi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan dünyaca ünlü Ballıca Mağarası’nı birbirine bağlayan güzergahta ulaşım aksadı.

Kara yolunun 7. kilometresinde, Ballıca köyü mevkisinde yaşanan toprak kayması sonucunda asfalt zeminde derin çatlaklar ve çökmeler meydana geldi.

Yoldaki hasarın fark edilmesinin ardından İl Özel İdaresi ekipleri vakit kaybetmeden bölgeye ulaşarak güvenlik önlemlerini aldı. Heyelan riski ve yolun durumu nedeniyle trafik akışının aksamaması için teknik incelemeler başlatıldı.

Çökmenin meydana geldiği yerde servis yolu oluşturmak için çalışma yapan İl Özel İdaresi ekipleri, daha sonra çökmenin olduğu bölgeyi onaracak. (AA)

