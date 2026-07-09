TKH'nin X sayfası erişime engellendi

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, partinin resmi X sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Tekerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin X ana sayfasına an itibarıyla ulaşılamadığını belirtti.

"SESİMİZİ KISMAYA ÇALIŞMAK ÇARESİZLİĞİNİZİN İLANIDIR"

Erişim engeli kararına tepki gösteren TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir. Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır."

"SİZ NATO'CULAR İLE BİZ HALK İLE YÜRÜYECEĞİZ"

Uygulamaya karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Tekerek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz. Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz."