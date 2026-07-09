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Halk TV Türkiye TKH'nin X sayfası erişime engellendi

TKH'nin X sayfası erişime engellendi

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) resmi X hesabı erişime engellendi. Kararı duyuran TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, "Partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır" diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

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TKH'nin X sayfası erişime engellendi

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, partinin resmi X sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Tekerek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partinin X ana sayfasına an itibarıyla ulaşılamadığını belirtti.

"SESİMİZİ KISMAYA ÇALIŞMAK ÇARESİZLİĞİNİZİN İLANIDIR"

Erişim engeli kararına tepki gösteren TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Partimizin X ana sayfasına an itibarıyla erişim engeli gelmiştir. Devrimcilerin, komünistlerin, partimizin sesini kısmaya çalışmak çaresizliğinizin ilanıdır."

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"SİZ NATO'CULAR İLE BİZ HALK İLE YÜRÜYECEĞİZ"

Uygulamaya karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Tekerek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Siz hep çaresiz kalacaksınız biz hep sesimizi yükselteceğiz. Siz NATO'cular ile biz halk ile yürüyeceğiz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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