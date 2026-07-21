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Halk TV Türkiye Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkarıldı.

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Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 1
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Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılarda, antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metrelik cadde ortaya çıkarıldı.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 2
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında hız kazanan kazılar tamamlanma aşamasına gelirken, 'Tiyatro Caddesi' olarak adlandırılan güzergahın antik dönemde kentin en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biri olduğu belirlendi.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 3
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Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin, "Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek akropolise çıkabilecek. Cadde boyunca kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapıyı büyük ölçüde ortaya çıkardık" dedi.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 4
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Caddenin genişliği 3 ile 5 metre arasında değişiyor, tabanında ise yaklaşık 1 metre derinliğinde gelişmiş bir kanalizasyon sistemi tespit edildi.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 5
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Taş döşemelerin eğime uygun şekilde yerleştirilmesi sayesinde aradan geçen yüzyıllara ve depremlere rağmen zeminde herhangi bir kayma yaşanmadığı belirlendi.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 6
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Güzergah üzerinde iyi korunmuş bir ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı ve bu yapı antik dönemdeki günlük yaşam ile mimari anlayışa dair önemli bilgiler sunuyor.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 7
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Caddenin doğu sur kapısının dışında kentin doğu nekropolisi tespit edilirken, burada bulunan Klasik Dönem'e ait mezar, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 8
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Doğu Meydanı'nda mozaikli bir yapı kalıntısına ulaşılırken, iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde Aspendos'un ticaret hayatını aydınlatan önemli bulgular elde edildi.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 9
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Kazılarda ele geçen Fenike sikkesi ile bölgeye özgü cam koku kapları, Aspendos'un Suriye ve Filistin gibi Doğu Akdeniz coğrafyalarıyla yoğun ticari ilişkiler kurduğunu kanıtlıyor.

Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek - Fotoğraf: 10
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Bugüne kadar yalnızca tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan Aspendos, kazıların tamamlanmasıyla birlikte akropolisteki anıtsal yapılarıyla da ziyaretçilere yepyeni bir keşif rotası sunacak.

(AA)

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