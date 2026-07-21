Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında hız kazanan kazılar tamamlanma aşamasına gelirken, 'Tiyatro Caddesi' olarak adlandırılan güzergahın antik dönemde kentin en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biri olduğu belirlendi.