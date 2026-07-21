Tiyatro caddesi gün yüzüne çıkarıldı: Ziyaretçiler 2 bin yıl öncesine yürüyecek
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan 2 bin yıllık cadde gün yüzüne çıkarıldı.
Pamphylia'nın en önemli antik kentlerinden Aspendos'ta Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında 2022'den bu yana sürdürülen kazılarda, antik tiyatroyu akropolise bağlayan yaklaşık 300 metrelik cadde ortaya çıkarıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında hız kazanan kazılar tamamlanma aşamasına gelirken, 'Tiyatro Caddesi' olarak adlandırılan güzergahın antik dönemde kentin en yoğun kullanılan şehir içi ulaşım arterlerinden biri olduğu belirlendi.
Kazı Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bilgin, "Ziyaretçilerimiz artık tiyatrodan antik bir yolu takip ederek akropolise çıkabilecek. Cadde boyunca kamu yapıları, sivil konutlar ve anıtsal kapıyı büyük ölçüde ortaya çıkardık" dedi.
Caddenin genişliği 3 ile 5 metre arasında değişiyor, tabanında ise yaklaşık 1 metre derinliğinde gelişmiş bir kanalizasyon sistemi tespit edildi.
Taş döşemelerin eğime uygun şekilde yerleştirilmesi sayesinde aradan geçen yüzyıllara ve depremlere rağmen zeminde herhangi bir kayma yaşanmadığı belirlendi.
Güzergah üzerinde iyi korunmuş bir ekmek fırını gün yüzüne çıkarıldı ve bu yapı antik dönemdeki günlük yaşam ile mimari anlayışa dair önemli bilgiler sunuyor.
Caddenin doğu sur kapısının dışında kentin doğu nekropolisi tespit edilirken, burada bulunan Klasik Dönem'e ait mezar, alanın MÖ 5. yüzyılın sonlarından itibaren mezarlık olarak kullanıldığını ortaya koydu.
Doğu Meydanı'nda mozaikli bir yapı kalıntısına ulaşılırken, iki katlı dükkanlar ve stoa kompleksinde Aspendos'un ticaret hayatını aydınlatan önemli bulgular elde edildi.
Kazılarda ele geçen Fenike sikkesi ile bölgeye özgü cam koku kapları, Aspendos'un Suriye ve Filistin gibi Doğu Akdeniz coğrafyalarıyla yoğun ticari ilişkiler kurduğunu kanıtlıyor.
Bugüne kadar yalnızca tiyatrosu ve su kemerleriyle tanınan Aspendos, kazıların tamamlanmasıyla birlikte akropolisteki anıtsal yapılarıyla da ziyaretçilere yepyeni bir keşif rotası sunacak.
(AA)