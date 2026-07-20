Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye TIR'dan 170 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı

TIR'dan 170 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARAMAYA DEDEKTÖR KÖPEK KATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı detaylı aramada TIR içerisinde 170 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Moğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandıMoğolistan tarafından kırmızı bültenle aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Siirt Uyuşturucu
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro