TIR'dan 170 kilo esrar çıktı! 1 kişi tutuklandı
Siirt'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Siirt'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında durdurulan bir TIR'da 170 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ARAMAYA DEDEKTÖR KÖPEK KATILDI
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir TIR'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği 'Jpo'nun da katıldığı detaylı aramada TIR içerisinde 170 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Operasyon kapsamında 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)