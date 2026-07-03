TIR şoförü 6 yaşındaki çocuğa çarptı, kaçtı! Küçük çocuk hayatını kaybetti

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Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesinde saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek için hamle yapan 6 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk Rsl Elsalih'e, hızla gelen bir TIR çarptı.

Küçük çocuk çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanırken, kimliği henüz belirlenemeyen TIR şoförü ise durmayarak aracıyla birlikte hızla olay yerinden kaçtı.

ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı durumdaki çocuğa ilk müdahaleyi kaza yerinde yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelerin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Rsl Elsalih, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, küçük çocuğun ölümüne sebep olan ve arkasına bakmadan kaçan TIR şoförünü yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, firari sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir arama başlatıldı. (DHA)