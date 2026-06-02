Timur Cihantimur'un duruşma tarihi belli oldu! İade edilirse hakim karşısına çıkacak

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, kamuoyunda uzun süre tartışılan trafik kazasına ilişkin yargı sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Timur Cihantimur hakkında hazırlanan iddianameyi kabul ederek ilk duruşma tarihini belirledi.

İLK DURUŞMA 8 TEMMUZ'DA

Mahkemenin hazırladığı tensip zaptında, kazanın ardından yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca dosyadaki tanıkların duruşmalarda dinlenmesi yönünde hüküm kuruldu.

ABD'DEN İADE EDİLİRSE...

ABD'de devam eden iade işlemlerinin sonuçlanması ve Cihantimur'un Türkiye'ye getirilmesi halinde, ilk kez 8 Temmuz günü saat 13.30'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kaza 1 Mart 2024'te İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelmişti. Olay tarihinde 17 yaşında olan ve ehliyeti bulunmayan Timur Cihantimur, arızalanarak yol kenarında duran ATV araçlarına çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, olay yerindeki bazı kişiler de yaralandı.

Kazanın ardından Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok tarafından olay yerinden alınarak ABD'ye kaçırılmış, anne ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Daha sonra Boston'da gözaltına alınan ikili tutuklanmış, ABD mahkemeleri Türkiye'ye iadelerine karar vermişti. Ancak itiraz süreçleri nedeniyle iade işlemleri henüz tamamlanmadı.

12 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Timur Cihantimur hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Olay tarihinde 17 yaşında olması da dikkate alınarak sanığın 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte davanın görülmesinin önündeki engel kalkarken, gözler şimdi ABD'deki iade sürecinin tamamlanıp tamamlanmayacağına çevrildi.