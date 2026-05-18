TikTok' ta canlı yayın açıp 'yine' eşine dayak attı: İzleyenlerin de paylaşmasını istedi

TikTok'ta daha önce de ailesine şiddet uyguladığı bilinen bir şahıs canlı yayın açıp 'yine' eşine dayak attı. Gelen tepkilere "Beni ilgilendirmez sorunları de geç" diyerek karşılık veren şahıs İzleyenlerin yayını paylaşmasını istedi.

TikTok’ta dikkat çekmek ve gündeme gelmek amacıyla gerçekleştirilen skandallara bir yenisi daha eklendi. Denizli’de yaşayan bir şahıs, yüzlerce takipçisinin önünde açtığı canlı yayında eşine fiziksel şiddet uyguladı. Şiddet anlarının anbean kaydedildiği olayda, şahsın saldırı sonrası sergilediği rahat tavırlar kamuoyunda infial yarattı.

TİKTOK'TA CANLI YAYIN AÇIP 'YİNE' EŞİNE DAYAK ATTI

Denizli’de meydana gelen olayda, eşiyle tartışmaya başlayan şahıs bu anları canlı yayında takipçilerine izletti. Tartışmanın kısa sürede şiddete dönüşmesiyle birlikte zanlı, eşine yönelik ağır fiziksel saldırıda bulundu.

Daha önce de ailesine şiddet uyguladığına dair bilgilerin bulunduğu belirtilen şahsın, eşini darp ettiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Yayını izleyen vatandaşların duruma tepki göstermesine ve engelleme çabalarına rağmen saldırgan tavrından vazgeçmeyen şahıs, şiddet uyguladığı sırada yayını kesmeyerek eylemine devam etti.

İZLEYENLERİN DE PAYLAŞMASINI İSTEDİ

Uyguladığı darp olayının ardından kameranın önüne geçen şahıs, kendisine yönelik eleştirileri ve tepki mesajlarını soğukkanlılıkla karşıladı.

Yaşananları "kişisel bir sorun" olarak nitelendiren ve müdahaleleri reddeden şahıs, takipçilerine "Niye sallıyorsun abi? 'Beni ilgilendirmez sorunları' de geç" sözleriyle seslendi. Olayın vahametine rağmen yayının devam etmesini sağlayan ve izleyenlerin bu anları paylaşmasını talep eden şahsın görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Binlerce kullanıcı, eşine şiddet uygulayan ve bunu açıkça sergileyen şahıs hakkında emniyet birimlerinin derhal işlem yapması için çağrıda bulundu. Görüntülere ilişkin adli sürecin başlatılması bekleniyor.

