Tık uğruna trafiği tehlikeye attı: Kendini ifşa eden motosikletliye ceza kesildi
Hatay'da "tık" almak için trafiği tehlikeye attığı anları sosyal medya hesabından paylaşan motosikletlinin ehliyetine el konuldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, trafikte hız yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Motosiklet sürücüsünün "tık" almak için kendi hesabından paylaştığı video, kısa süre içerisinde sosyal medyada yayıldı.
Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini ifşa eden sürücünün M.F.Y. olduğunu tespit etti.
Ekiplerce gözaltına alınıp polis merkezine götürülen sürücüye; çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 55 bin lira idari para cezası uygulandı.
M.F.Y.'nin sürücü belgesine de 90 gün süreyle el konuldu. (DHA)
