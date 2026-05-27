THY uçağında kriz çıkardı! Tehditler savurdu

Türk Hava Yolları’nın (THY) Dalaman-İstanbul seferinde bir yolcunun agresif tavırları nedeniyle gergin anlar yaşandı. Kalkış öncesi istediği suyun emniyet kuralları gereği o an verilememesine öfkelenen kadın yolcu, kabin memurlarını hedef alarak ağır ifadeler kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yolcunun uçuş ekibini tehdit ettiği ve uçağın hareket etmesini engellediği görüldü.

TEHDİTLER SAVURDU

Uçak içerisinde kaydedilen görüntülerde, kadın yolcunun kabin görevlilerine bağırarak suçlamalarda bulunduğu anlar yer aldı.

Personelin sakin kalma çabasına rağmen tepkisini artıran yolcu, “Hanginiz bu ülkeye dolar getirdiniz?”, “Bana hizmet etmek zorundasınız” ve “Bu personelin hepsi kapı dışı edilecek” şeklinde ifadeler kullandı.

Öfkeli yolcunun çıkışları, diğer yolcuların ve ekibin tepkisini çekti.

THY UÇAĞINDA KRİZ ÇIKARDI... KARA LİSTEYE ALINDI

Krizin büyümesi ve uçağın kalkış sürecinin aksaması üzerine uçağa polis ekipleri çağrıldı. Emniyet güçleri olayı kontrol altına aldı.

Yaşanan gerginliğin ardından THY, uçuş güvenliğini ve personel huzurunu tehlikeye atan söz konusu yolcunun "kara listeye" (blacklist) alındığını duyurdu.

Bu karar doğrultusunda, şahsın bir daha THY ile uçuş yapmasının engellendiği bildirildi.