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Halk TV Türkiye THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 yaralı

THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 yaralı

THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı’nda radar anten direğine temas etti. 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 yaralı
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaştığı esnada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 yaralı - Resim : 1

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.

Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.

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1 YARALI

Olayda hafif yaralanan 1 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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