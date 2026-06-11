THY uçağı radar anten direğine çarptı: 1 yaralı
THY uçağının kanadı Antalya Havalimanı’nda radar anten direğine temas etti. 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği ve 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Antalya seferini yapan yolcu uçağının, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaştığı esnada sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TK2430 sayılı İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi uçağın park yerine yanaşması sırasında olayın yaşandığını bildirdi.
Üstün, uçakta bulunan 267 yolcunun güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti.
1 YARALI
Olayda hafif yaralanan 1 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşan Üstün, teknik inceleme başlatıldığını duyurdu. (ANKA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi