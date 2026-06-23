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Halk TV Türkiye Threads yeniden erişime açıldı! Instagram şartı kaldırıldı

Threads yeniden erişime açıldı! Instagram şartı kaldırıldı

Türkiye'deki faaliyetleri 2024 yılında durdurulan Threads, yeniden erişime açıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcılar artık Threads'e katılmak için Instagram hesabına bağlı kalmak zorunda olmayacak.

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Threads yeniden erişime açıldı! Instagram şartı kaldırıldı

Türkiye’de 2024 yılında erişime kapatılan Meta’nın sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu’nun kabul ettiği yeni taahhütler doğrultusunda yeniden kullanıma açıldı. Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcılar artık platforma Instagram zorunluluğu olmadan da giriş yapabilecek.

Threads, Türkiye’de yeniden aktif hale geldi. Rekabet Kurumu, Meta tarafından sunulan yeni planın daha önce alınan taahhütlerle uyumlu olduğunu belirleyerek erişimin yeniden açılmasına onay verdi.

INSTAGRAM ŞARTI KALDIRILDI

Yeni dönemde Threads’e giriş yapmak isteyen kullanıcılar için Instagram hesabı zorunlu olmayacak. Kullanıcılar ister mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek, isterlerse yalnızca telefon numarası ile Instagram’dan bağımsız yeni bir hesap oluşturabilecek.

Threads yeniden erişime açıldı! Instagram şartı kaldırıldı - Resim : 1

X sosyal medya platformu çöktü mü?X sosyal medya platformu çöktü mü?

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Instagram ve Threads verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı. Kararın ardından Threads Türkiye’de erişime kapatılmış, Meta’ya ise uyulmayan dönem için idari para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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