Threads yeniden erişime açıldı! Instagram şartı kaldırıldı

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Türkiye’de 2024 yılında erişime kapatılan Meta’nın sosyal medya platformu Threads, Rekabet Kurumu’nun kabul ettiği yeni taahhütler doğrultusunda yeniden kullanıma açıldı. Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcılar artık platforma Instagram zorunluluğu olmadan da giriş yapabilecek.

Threads, Türkiye’de yeniden aktif hale geldi. Rekabet Kurumu, Meta tarafından sunulan yeni planın daha önce alınan taahhütlerle uyumlu olduğunu belirleyerek erişimin yeniden açılmasına onay verdi.

INSTAGRAM ŞARTI KALDIRILDI

Yeni dönemde Threads’e giriş yapmak isteyen kullanıcılar için Instagram hesabı zorunlu olmayacak. Kullanıcılar ister mevcut Instagram hesaplarıyla giriş yapabilecek, isterlerse yalnızca telefon numarası ile Instagram’dan bağımsız yeni bir hesap oluşturabilecek.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Rekabet Kurumu, 2024 yılında Instagram ve Threads verilerinin birleştirilmesinin rekabet ihlali oluşturabileceği gerekçesiyle geçici tedbir kararı almıştı. Kararın ardından Threads Türkiye’de erişime kapatılmış, Meta’ya ise uyulmayan dönem için idari para cezası uygulanmıştı.