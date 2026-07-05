TGC'den NATO Zirvesi öncesi gözaltılara tepki: "Gazetecileri serbest bırakın!"

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan NATO Liderler Zirvesi öncesinde, ülke genelinde düzenlenen şafak operasyonları kapsamında çok sayıda isim gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda 36 farklı adrese düzenlenen baskınlarda; T24 dış haberler editörü Buse Söğütlü ve Oda TV editörü Ceren Erdoğdu’nun yanı sıra Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Ezgi Önalan, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu toplam 39 kişi gözaltına alındı. T24'ün haberine göre, operasyon kapsamında, gözaltına alınanların avukatlarıyla görüşme haklarına 24 saat süreyle kısıtlama getirildiği bildirildi.

TGC: "GÖZALTILARI KAYGIYLA KARŞILIYORUZ"

Yaşanan gelişmeleri "basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yönelik müdahale" olarak nitelendiren Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Ülke gündemini basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne yapılan müdahalelerin belirlediği bir günü daha yaşıyoruz. NATO Zirvesi öncesinde meslektaşlarımız #T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile #Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun gözaltına alınmasını kaygıyla karşılıyoruz. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle gözaltına alınmaları yalnızca iki gazetecinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına yönelik bir müdahale değildir. Bu uygulama aynı zamanda toplumun haber alma hakkını, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü de hedef almaktadır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi, gazeteciliğin temel amacını halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet etmek olarak tanımlamaktadır. Bildirgeye göre gazeteci; gerçeği araştırmak, doğrulamak, kamu yararını gözetmek, halkın bilgi edinme hakkını savunmak ve görevini hiçbir baskı altında kalmadan yerine getirmekle yükümlüdür.

Anayasanın 26. maddesi düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünü, 28. maddesi basın özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi de ifade ve basın özgürlüğünü korumaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basının demokratik toplumdaki kamusal denetim işlevi açık biçimde ortaya konulmuştur. Gazetecilerin mesleki faaliyetleriyle bağlantılı biçimde özgürlüklerinden yoksun bırakılmaları hukuk devleti ilkesini zedeleyen ağır bir uygulamadır.

Ayrıca gözaltındaki meslektaşlarımızın avukatlarıyla görüştürülmemesi yönündeki bilgiler doğruysa, bu durum savunma hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Gözaltı altındaki herkesin avukata erişim hakkı temel bir güvencedir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak, T24 Dış Politika Editörü Buse Söğütlü ile Oda TV Editörü Ceren Erdoğdu’nun avukatlarıyla görüştürülmesini, tüm haklarının eksiksiz biçimde güvence altına alınmasını, haklarındaki gözaltı işlemlerine son verilmesini ve bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Gazetecilerin kamu yararı için yürüttükleri haber ve yorum faaliyetleri nedeniyle baskı altına alınmaları, gözaltı tehdidiyle susturulmaya çalışılmaları kabul edilemez. #Gazeteciliksuçdeğildir. Yetkilileri, Anayasa’nın ve Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nin ortaya koyduğu ilkelere uygun davranmaya; basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünü engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”