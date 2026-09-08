TFF görevlisinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Araç 12 takla attı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar’ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Uçar’ın kullandığı otomobilin defalarca takla attığı anlar yer aldı.

17 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında Acarlar Mahallesi Yeni Riva Yolu'nda meydana gelen kazada, sürücüsü Ebubekir Uçar'ın makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, aynı istikamette giden hafif ticari araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada Ebubekir Uçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Uçar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nda Güvenlik Birim Sorumlusu olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren Ebubekir Uçar için 18 Ağustos’ta Pendik Koca Sinan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Uçar’ın naaşı, Pendik Koca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kazaya ilişkin çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ebubekir Uçar’ın kullandığı otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı anlar yer aldı.

Çarpışmanın ardından Uçar'ın kullandığı otomobilin 12 takla attığı belirlendi. (DHA)