Marmara'da küçük teknelerle avlanan balıkçılar evlerine istavrit, sardalya ve barbunla dönüyor. Av yasağı kapsamı dışındaki küçük teknelerle yakalanan balıklar Tekirdağ'ın dört bir yanında tezgahlarda yerini alıyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, küçük tekneli balıkçıların mesaisini sürdürdüğünü belirtti. "Bu sıralar ağlara daha çok istavrit, onun yanında sardalya ve barbun takılıyor. Balıkçılar denizden az çok nasiplerini alıyorlar" dedi.

Balıkçı Hasan Erol da av yasağının yalnızca büyük tekneleri kapsadığını, 12 metrenin altındaki teknelerin avlanmayı sürdürebildiğini aktardı. Tezgahlarda en çok istavridin ilgi gördüğünü belirten Erol, sardalyanın da tercih edilen balıklar arasında yer aldığını söyledi.

