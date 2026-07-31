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Halk TV Türkiye Tetikçi ve suç örgütlerini öven paylaşımlara 216 gözaltı

Tetikçi ve suç örgütlerini öven paylaşımlara 216 gözaltı

İçişleri Bakanlığı: 52 ilde 'Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan' şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı, 52 ilde 'Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan' şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, MİT ile ortak çalışma yürütüldü.

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SUÇ ÖRGÜTÜ FAALİYETLERİ

Yakalanan 216 şüphelinin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal sanal hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sanal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Açıklamada, "Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi. (DHA)

Tetikçi ve suç örgütlerini öven paylaşımlara 216 gözaltı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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