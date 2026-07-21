Testereyle bacağını kesti günlerce mahsur kaldı: Komandolar kurtardı

Almanya'dan Bartın'ın Kumluca beldesine bağlı Zafer köyüne gelen Hüseyin Bozacı (57), köye iki kilometre mesafedeki Arı Kaya Kanyonu'na kamp yapmaya gitti. Kanyonun sarp yapısı içerisinde yaklaşık 1,5 kilometre ilerleyen Bozacı, cumartesi akşam saatlerinde çadır kurduğu bölgede ağaç dalı kesmek istedi. Bu esnada elindeki testerenin kayması sonucu bacağından yaralanan Bozacı, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

SİNYAL TAKİBİ HAYAT KURTARDI

Yaralı halde bekleyen adamdan haber alamayan ailesi, endişelenerek yetkililere kayıp ihbarında bulundu. Bunu üzerine Bozacı'nın cep telefonu sinyalinin en son Arı Kaya Kanyonu'ndan geldiği tespit edildi. Alınan koordinatlar üzerine bölgede jandarma komando, AFAD personeli ve arama çalışmalarına destek veren yöre halkı arama yaptı.

KOMANDOLAR HALATLARLA ÇIKARDI

Ekiplerin çalışmaları sonucunda Bozacı, kanyonun yaklaşık 1,5 kilometre iç kısmında yaralı halde bulundu. Olay yerine zorlukla ulaşan komandolar tarafından ilk müdahalesi yapılan talihsiz adam, kanyona kurulan halat sistemleri yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kurtarılmasının ardından ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)