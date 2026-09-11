Tescilli lezzet 'Horoz karası' için horozlar bile ötmeden bağa indiler!

Güneydoğu Anadolu'nun kadim bağcılık merkezlerinden Kilis'te tescilli lezzet horoz karası üzümünün hasat maratonu başladı. Kent genelindeki devasa bağlarda sabahın erken ışıklarıyla toplanmaya başlayan üzümler, hem sofralık hem de kurutmalık olarak tezgahlara iniyor.

113 BİN DEKARLIK DEV ALANDA HASAT

Resmi kayıtlara göre bölgedeki bağcılık faaliyeti 113 bin dekarda devasa bir araziye yayılıyor. Güneşin yakıcı sıcağı bastırmadan önce sabah saatlerinde bağlara giren üreticiler, toplama mesaisini öğle saatlerinde tamamlayarak ürünleri sevkiyata hazırlıyor.

YAĞIŞLAR REKOLTEYİ KATLADI

Merkeze bağlı Kocabeyli köyünde üretim yapan çiftçi Mehmet Çelebi, bu yılki yağmurların verime doğrudan yansıdığını açıkladı. Kendi arazisinde 57 dönüm alanda bağcılık yaptığını belirten Çelebi, yaklaşık 150 ton yaş ve 50 ton kuru ürün elde etmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"HER ŞARTTA ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Tarladan çıkan mahsulün kalitesinden memnun olduklarını dile getiren üretici Mehmet Çelebi, "Hasadımız başladı. Bu yıl rekolte, iklim şartları ve yağışların fazla olması nedeniyle yüksek. Rekolteden memnunuz. Çiftçiler olarak her şartta üretime devam ediyoruz. Tüm çiftçilere hayırlı bir sezon olmasını diliyorum" dedi.

Geleneksel yöntemlerle kurutulan üzümler, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki pazarlara ve tüketiciye ulaştırılıyor.

(AA)