Tescilli fidan için Avrupa kuyruğa girdi: Üreticiler yetişemiyor

Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli Kaman cevizinin fidanları yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da rağbet görüyor. Yüzde 60'ı aşan iç randımanı ve aromasıyla öne çıkan çeşidin üreticileri, talebi karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

KAMAN CEVİZİ NEDİR?

Kaman cevizi, ortalama 12-13 gram tane ağırlığı, salkımda 4-6 adet meyve verimi ve yüzde 60'ı aşan iç randımanıyla yerli ceviz çeşitleri arasında öne çıkıyor. Kaman ilçesinde yaklaşık 30 bin dekar alanda ceviz üretimi yapılıyor; ilçede aynı zamanda kapalı ceviz bahçeleri de bulunuyor.

YURT DIŞI TALEBİ ARTIYOR

Kaman'da 30 yıldır fidan ve ceviz üreten Arif Göçmen, "Kaman-1" ve "Kaman-5" cinsi üretimin yoğun biçimde sürdüğünü söylüyor. Bu sezon 4 bin aşılama yapan Göçmen, ilçede 20 bin fidanın üretildiğini vurguluyor.

Göçmen, talebin boyutunu şu sözlerle aktarıyor:

"Fidanlarda satma ve pazarlama sorunumuz yok, hatta yetiştiremiyoruz. Ülkemizin her tarafına olduğu gibi yurt dışına da fidan gönderiyoruz. Meyvesinden dolayı en çok talep edilen 'Kaman-1' çeşidi. Aroması, yumuşak kabuklu olması, 1 kilo cevizden 650-670 gram gibi iç verimiyle neredeyse ülkenin en çok iç veren ceviz çeşidi.

Hem fidan olarak hem ürün bazında pazarlama problemimiz yok. Bilakis talepleri karşılayamıyoruz. Fidanların yüzde 80'ini yurt içine gönderiyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa'ya verdik, Denizli'ye çok gönderiyoruz. Şırnak ve Van tarafına veriyoruz. Yurt dışında Fransa ve İngiltere gibi yerlere gönderdik. Oraların talepleri de artıyor, elimizde fidan kalmıyor."

FİYATLAR VE SEZON BEKLENTİSİ

Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, ilçe merkezi ve köylerde aşılama ile çoğaltma çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor. Fidan fiyatlarının 250 ile 1.000 lira arasında değiştiğini aktaran Gökalp şunları söylüyor:

"Kaman'ın meşhur cevizi için umutlu bir yıldayız ve üretimin yüksek olacağını tahmin ediyoruz. Kaman'daki ceviz bahçelerinde fidan çalışması var. Fidanlar, yurt içi ve dünyadaki üreticilere gönderilmektedir. Bahçe oluşturacak üreticilerimize fidanlar Kaman'dan gönderiliyor. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon olmasını diliyorum."

"TADIYLA GÜNDEME GELİYOR"

Savcılı köyünden üretici Muhterem Karakılıç da bahçesinin yanı sıra serada fidan yetiştirdiğini ve yıllık ortalama 2 bin fidan sattığını belirtiyor. Karakılıç, Kaman cevizinin ayırt edici özelliklerini şöyle anlatıyor:

"Sattıklarımın hepsi kendime ait ve aşılıdır. Dalların cevizleri vardır, sıkıntısı olmaz, garantili üründür. Türkiye'nin her tarafına kargoyla gönderiyoruz. Kaman cevizinin özelliği ise ince kabukludur ve içi tereyağı gibi olur.

1-2 ay bekledikten sonra içi yağlı olduğu için sararır. Yabancı cevizler ise beyaz olur ama lezzetli ve damak tadı olmaz. Kaman cevizini yediğin zaman tadı damağında kalır."

(AA)