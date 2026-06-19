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Halk TV Türkiye Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar

Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden kavurucu sıcaklar yaşamı olumsuz etkilerken; Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da vatandaşlar serinlemek için parklara, gölgelik alanlara ve çeşme başlarına akın etti.

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Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da, sıcaktan korunmak isteyen bazı vatandaşlar, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor. Tarihi çarşılar bölgesinde ise vatandaşların serin havada alışveriş yapmasını sağlamak için vantilatörler çalıştırıldığı görüldü.

Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar - Resim : 1

GAZİANTEP

Meteorolojik verilere göre, Gaziantep'te hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükselirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yağış beklenmeyen kentte, özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık artıyor.

Sıcak havadan korunmak isteyen vatandaşlar park, bahçe ve gölgelik alanlarda vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise serinlemek için çeşme başlarını tercih ediyor.

Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar - Resim : 2

Masal Parkı'nda ise çocukların su fıskiyelerinde serinlemeye çalıştıkları görüldü.

Kentte sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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KAHRAMANMARAŞ

Sıcaklığın 31 derece ölçüldüğü Kahramanmaraş'ta serinlemek isteyenler gölgelik alanlarda, park ve bahçelerde zaman geçirdi.

Öğle saatlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle vatandaşlar gölge alanları ve kapalı alışveriş merkezlerini tercih etti.

Termometreler fırladı! Serinleyecek yer aradılar - Resim : 4

Kentin en kalabalık yerlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı ve Milli İrade Meydanı'nda sıcak hava nedeniyle sakinlik gözlendi. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şanlıurfa Gaziantep Kahramanmaraş
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