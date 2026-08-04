Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Dışarı çıkan pişman oldu

Aydın'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak kentte yaşamı adeta durma noktasına getirdi. Şehir merkezini etkisi altına alan Eyyam-ı Bahur sıcakları nedeniyle termometreler 40 dereceye kadar ulaştı. Kavurucu havanın gün içinde kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, çareyi parklara ve ağaç altlarındaki serin gölgelik alanlara sığınmakta buldu.

CADDE VE SOKAKLAR HAYALET KENTE DÖNDÜ

Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkan bölge halkı, serinlemek için evlerinde kalmaya özen gösterdi. Bu durum, kentin en işlek cadde ve sokaklarının alışılmışın dışında bir sessizliğe bürünmesine yol açtı.

Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklarla birlikte artan orman yangını riskine de dikkat çekti.

METEOROLOJİ DUYURDU

MGM’nin haftalık tahmin haritasına göre sıcak hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. 8 Ağustos Cumartesi günü özellikle güney ve doğu kesimlerde yüksek sıcaklıklar dikkat çekecek. Haritada Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların 40 derece ve üzerine çıkabileceği görülürken, Marmara ve Karadeniz’de daha düşük değerler öne çıkıyor. (DHA)