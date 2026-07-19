Termometreler 38 dereceyi gördü! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 34 derece ölçülürken, güneş altındaki termometreler 38 dereceyi gördü.

GÖLGELİK ALANLARDA ZAMAN GEÇİRDİLER

Sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Dışarı çıkmak zorunda kalanlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Sokak hayvanları da süs havuzlarında serinledi. Parklardaki çeşmelerde yoğunluk oluştu. (DHA)

AŞIRI SICAKLARDA DİKKAT: UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Yurt genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi ve açık renkli, ince kıyafetlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Güneş altında uzun süre kalınmaması, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve serin ortamlarda bulunulması da sıcak çarpmasına karşı alınabilecek en önemli önlemler arasında yer alıyor.