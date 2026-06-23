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Halk TV Türkiye Termometreler 39’u gördü sahiller doldu taştı

Termometreler 39’u gördü sahiller doldu taştı

Antalya’da sıcaklık 39 dereceye yükseldi. Kavurucu havadan bunalan vatandaşlar ve turistler, serinlemek için sahillere akın etti.

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Termometreler 39’u gördü sahiller doldu taştı

Antalya’da etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte termometreler 39 dereceyi gösterdi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için sahillere akın etti.

Antalya’da deniz suyu sıcaklığı 29 derece, hava sıcaklığı 39 derece ve nem oranı yüzde 30 seviyelerinde ölçüldü. Sıcak havayı fırsata çeviren yerli ve yabancı turistler ile kent sakinleri, özellikle Konyaaltı ve Lara sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

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Bazı tatilciler Akdeniz’in serin sularında yüzerek serinlerken, bazıları ise şemsiyelerin gölgesinde dinlenmeyi tercih etti.

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FALEZLERDEN ATLAYARAK DENİZE GİRDİLER

Konyaaltı Sahili’nde birçok kişi falezlerden atladı ve denize girerek serinledi. Öğle saatlerinde sahillerde hareketlilik artarken, uzmanlar güneş ışınlarının en dik geldiği saatlerde uzun süre güneş altında kalınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Antalya genelinde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde de mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. (DHA)

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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