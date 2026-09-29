Türkiye'yi sarsan fon skandalı Meclis'e taşındı: Yanıt bekleyen 15 zor soru

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Tera Grubu hakkında yürütülen soruşturmanın bankacılık ayağına ilişkin yeni bir soru önergesi hazırladı. Emir, Tera Yatırım Bankası'nın son dönemdeki bilanço hareketlerinin ve kredi-fonlama ilişkisinin incelenip incelenmediğini Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu.

Emir'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu 15 soruluk önergede, bankanın özellikle 2025 ve 2026 dönemindeki hızlı büyümesine dikkat çekildi. Emir, KAP'ta yayımlanan finansal tablolara göre Tera Bank'ın toplam varlıklarının 2023 sonunda 550,9 milyon lira, 2024 sonunda 2,63 milyar lira seviyesindeyken 2025 sonunda 27,78 milyar liraya, 2026 Haziran sonunda ise 71,72 milyar liraya yükseldiğini belirtti.

Böylece bankanın varlıklarının 2024 sonundan 2026 Haziran sonuna kadar yaklaşık 27 kat arttığına işaret eden Emir, yalnızca 2026 yılının ilk altı ayında gerçekleşen büyümenin yüzde 158,2 olduğunu kaydetti.

30 MİLYAR LİRALIK KREDİ PORTFÖYÜ

Önergenin dikkat çektiği başlıklardan biri de bankanın kredi hacmi oldu. Tera Bank'ın "itfa edilmiş maliyetle ölçülen finansal varlıklar" kaleminin 2025 sonunda 17,57 milyar liradan 2026 Haziran sonunda 30,13 milyar liraya yükseldiğini belirten Emir, söz konusu kaynağın hangi müşterilere ve hangi amaçlarla kullandırıldığının açıklanmasını istedi.

Bankanın mevduat kabul etme yetkisinin bulunmadığına dikkat çeken Emir, kredi hacmindeki artışın ağırlıklı olarak ihraç edilen menkul kıymetler ile para piyasalarından sağlanan borçlanmalar üzerinden finanse edildiğini ifade etti.

Emir, bu nedenle bankanın fonlama yapısının ve borçlanmanın karşı taraflarının da incelenmesi gerektiğini savundu.

"İLİŞKİLİ TARAF" SORUSU

Emir'in Bakan Şimşek'e yönelttiği sorular arasında bankanın Tera Grubu'yla bağlantılı kişi ve şirketlerle yaptığı işlemler de yer aldı.

Önergede, bankanın kredilerinin grup şirketlerine, ilişkili taraflara veya bu taraflarla bağlantılı kişi ve kuruluşlara aktarılıp aktarılmadığı soruldu. Ayrıca söz konusu kredilerin Tera Grubu bünyesindeki portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarının satın alınmasında kullanılıp kullanılmadığının araştırılması istendi.

Bankanın "gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar" kaleminin de 2025 sonunda 4,83 milyar liradan 2026 Haziran sonunda 32,12 milyar liraya yükseldiğine işaret eden Emir, bu artışın hangi işlemlerden kaynaklandığının ortaya konulmasını talep etti.

KREDİ SINIRLARI AŞILDI MI?

Önergenin bir diğer başlığı bankaların kredi kullandırmasına ilişkin yasal sınırlar oldu.

Tera Bank'ın 2026 Haziran sonundaki özkaynaklarının 14,24 milyar lira olduğunu belirten Emir, Bankacılık Kanunu kapsamında belirlenen kredi sınırları açısından 30,13 milyar liralık portföyün incelenip incelenmediğini sordu.

Emir, özellikle kredilerin tek bir risk grubuna veya bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılması ihtimalinde yasal limitlerin aşılıp aşılmadığının BDDK tarafından araştırılıp araştırılmadığının açıklanmasını istedi.

JCR'NİN NOT İNDİRİMİ DE ÖNERGEYE GİRDİ

Murat Emir, Tera Bank'ın kredi notundaki değişikliğe de dikkat çekti.

JCR Eurasia Rating'in 23 Eylül 2026'da bankanın uzun vadeli ulusal kurum kredi notunu "A- (tr)" seviyesinden "CC (tr)" seviyesine indirdiğini belirten Emir, derecelendirme kuruluşunun değerlendirmelerinde ilişkili taraf fonlarına dayanan ihraçlar ve fonlama imkanlarındaki kısıtlamalara ilişkin tespitlerin bulunduğunu aktardı.

Emir, bu gelişmenin ardından BDDK tarafından bankaya yönelik özel bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını da Bakan Şimşek'e sordu.

SPK'NIN TASFİYE KARARI DA SORULDU

Önergede, 17 Eylül 2026'da Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili fonlar hakkında aldığı tasfiye kararının Tera Bank açısından yaratabileceği riskler de yer aldı.

Emir, tasfiye kararı verilen fonlarla banka arasındaki finansal ilişkilerin incelenip incelenmediğini, bu fonların bankanın likidite yapısı üzerinde herhangi bir risk oluşturup oluşturmadığının değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Bankanın 22,09 milyar liralık menkul kıymet ihracı ile 14,87 milyar liralık para piyasası borcunun hangi yatırımcılar ve karşı taraflar üzerinden gerçekleştiğinin de açıklanmasını istedi.

KAR RAKAMLARININ NİTELİĞİNİ DE SORDU

Emir'in soruları yalnızca kredi ve fonlama yapısıyla sınırlı kalmadı.

Bankanın açıkladığı 6,61 milyar liralık ticari kar ile 6,58 milyar liralık net dönem karının hangi işlemlerden oluştuğunun incelenip incelenmediğini soran Emir, 1,92 milyar liraya yükselen ertelenmiş vergi borcunun niteliğinin de açıklanmasını istedi.

Ayrıca krediler için alınan teminatların niteliği, zorunlu karşılıkların mevzuata uygun biçimde tesis edilip edilmediği ve kullandırılan kredilerin belirtilen amaçlar dışında kullanılıp kullanılmadığı konusunda da bilgi talep edildi.

"SUÇ DUYURUSU YAPILDI MI?"

Önergenin son bölümünde ise olası hukuki sorumluluklara ilişkin sorular yer aldı.

Emir, önergede tarif edilen kredi ve fonlama mekanizmasının Bankacılık Kanunu'nun 160'ıncı maddesinde düzenlenen nitelikli zimmet veya Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

Emir ayrıca BDDK veya SPK tarafından bu konularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na herhangi bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığının da açıklanmasını istedi. (ANKA)