Temmuz ayında kar engeli: 3 bin koyun telef olma tehlikesiyle karşı karşıya

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Şahverdi Köyü'nde yaşayan kentin en büyük kadın küçükbaş hayvan üreticisi Meral Kanar, kendisine tahsis edilen yayla yolunun kapalı olması sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sahip olduğu 3 bin küçükbaş hayvanın telef olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kanar, adaletsiz yayla dağıtımı iddialarını gündeme getirerek yetkililerden acil çözüm beklediğini dile getirdi.

TEMMUZ AYINDA KAR ENGELİ

Geçmiş yıllarda köylülerin ortaklaşa yaylalara çıkabildiğini ancak son yıllarda mera komisyonu ve muhtarlar aracılığıyla parsellerin ayrıldığını söyleyen Kanar, kendi köylerinin yaylasının ellerinden alındığını iddia etti. Kanar, "Eşim daha iki gün önce gitti, 4 Temmuz’da fotoğraflar çekti; yayla komple kar altında. O yolun açılması, karların erimesi temmuzun 20’sini, 30’unu bulur. 20 gün için ben niye yaylaya gideyim? Bize verilen yer ulaşımı olmayan, helikopterle gidilen Göldere ve Ayvaz Vadisi. Benim 3 bin sütlü malım var, bu şartlarda oraya nasıl götüreyim?" dedi.

"HAYVANLAR HASTALIKTAN TELEF OLUYOR"

Yaylaya çıkamadıkları için hayvanların düşük rakımlı bölgelerde sıcağa maruz kaldığını ve sarılık gibi hastalıklara yakalandığını aktaran Meral Kanar, "Günlük 250 koyunum sıcaktan ve hastalıktan zerke (sarılık hastalığı) düşüyor. Bir ay içinde 30-40 malım telef oldu. İnanmayan varsa kepçe çağıralım, gömdüğümüz hayvanları topraktan çıkartıp gösterelim. Mağduriyetin en büyüğünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Sürünün çobanı Necmettin Seyit de bölgede ot ve su bulunmadığını, hayvanların telef olduğunu belirterek yetkililerin seslerini duymasını istedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR MAĞDURİYET İÇERİSİNDEYİM"

Mevcut durumda diğer üreticilerin gittiği yaylaların aslında çok daha fazla koyunu barındırabilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Kanar, "Şu an yaylanın kapasitesi 5 bin-6 bin koyunluk. Ama yukarıya giden sürü sayısı 3 bini bulmuyor. Benim malım da gitse kapasite ancak dolacak. Ama adamlar beni kabul etmiyorlar, beni yukarı bırakmıyorlar. Ben çok büyük bir mağduriyet içerisindeyim, bu bir gerçektir. Ne yapalım, bize bir çare bulsunlar. Bulmuyorlarsa da en son malımızı yükleyip valiliğin önüne mi dökelim, il tarımın önüne mi dökelim? Onu yapacağız en son." dedi.

“BU ÜRETİCİ AYLIK 750 BİN TL ÇOBAN MAAŞI ÖDÜYOR”

Yaşanan bu sorunun ekonomik boyutlarına dikkat çeken Mercan Vadisi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Aslan, "Devletimizin buraya el atması gerekiyor. Yollarımız çok sıkıntılı, dağa çıkacak üretici; hayvanlarımızın, üreticilerimizin yolları yok. Traktörle gitmeleri gerekirken halen temmuzun 5'i 6'sı dağda yol açılmamış, gidip kendi imkanlarıyla açtırmaya çalışıyorlar. Yani dediğim gibi bin 500 koyundan yaklaşık 350 kilo peynir vermesi gerekirken 120-150 kiloya düşmüş, çok yazık günah, mağduriyet. 5 tane çobanın 140-150 bin liradan düşündüğünüzde aylık 750 bin lira artı yeme, içme, giymesi tamamen bu üretici aileye ait. Sayın Valimiz gerçekten bölgede güzel hizmetler yapıyor. Köyleri geziyor, dağları geziyor, üreticileri geziyor ama burayı da bir görmüş olsa çok seviniriz. Sayın Valimizden rica ediyoruz” dedi. (ANKA)