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Halk TV Türkiye Temizlik yaparken fark ettiler: Yola vuran balıkları tek tek toplayıp kanala bıraktılar

Temizlik yaparken fark ettiler: Yola vuran balıkları tek tek toplayıp kanala bıraktılar

Hatay Samandağ'da temizlik yaparken balıkların yola vurduğunu fark eden ekipler, tatlı su balıklarını tek tek toplayıp yakındaki su kanalına bıraktı. Ekiplerin o duyarlı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Temizlik yaparken fark ettiler: Yola vuran balıkları tek tek toplayıp kanala bıraktılar

Hatay Samandağ'da sahil temizliği yapan ekipler, yola vuran çok sayıda tatlı su balığını fark etti. Balıkları tek tek toplayarak yakındaki su kanalına bırakan ekiplerin o duyarlı anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEMİZLİK YAPARKEN FARK ETTİLER

Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Samandağ ilçesinde sahil temizliği çalışması yürüttüğü sırada yol üzerinde çok sayıda tatlı su balığı olduğunu gördü. Balıkların zarar görmesini engellemek isteyen ekipler hemen müdahalede bulundu.

TEK TEK TOPLAYIP KANALA BIRAKTILAR

Ekipler, yoldaki balıkları tek tek toplayarak yakında bulunan bir su kanalına bıraktı. Belediye çalışanlarının bu duyarlı müdahalesi sayesinde balıklar yeniden suya kavuşarak doğal yaşam alanlarına döndü.

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O ANLAR KAMEREYA YANSIDI

Temizlik işçilerinin balıkları kurtardığı ve suya bıraktığı o anlamlı anlar, çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Balık Hatay
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