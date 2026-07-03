İstanbul'da faciadan dönüldü! Kazı sırasında bahçe çöktü, 29 kişi kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen kısmi göçük, bitişikteki apartmanda paniğe neden oldu. Giriş bölümünün çökmesi nedeniyle binada mahsur kalan 29 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, sabah saat 04.00 sıralarında Kanarya Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Devam eden bir inşaatın temel çalışmaları sırasında, bitişiğinde bulunan 10 daireli apartmanın bahçe bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle kısmi göçük oluştu. Büyük bir gürültüyle meydana gelen olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Göçüğün apartmanın giriş kapısının bulunduğu bölümde meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri dışarı çıkamadı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri merdivenli araçla üst katlara ulaşarak mahsur kalan 29 kişiyi pencereler ve balkonlar üzerinden güvenli şekilde tahliye etti.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, göçüğün meydana geldiği alan havadan da görüntülendi.

İLK İNCELEME TAMAMLANDI

Küçükçekmece Belediyesi teknik ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, kaymanın temel çalışmasının sürdürüldüğü dolgu alanında meydana geldiği belirtildi. Yapılan değerlendirmelerde, bitişikteki apartmanın statik yapısında herhangi bir olumsuzluk ya da risk tespit edilmediği ifade edildi.

"15 KİŞİYİ OTELLERE YERLEŞTİRDİK"

Küçükçekmece Belediyesi Afet İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, kuyu temel çalışması sırasında dolgu alanında oluşan boşluk nedeniyle kaymanın meydana geldiğini söyledi.

Aygün, "Tedbir amacıyla binayı boşalttık. 29 vatandaşımızı güvenli şekilde tahliye ettik. Barınma talebinde bulunan 15 kişiyi otellere yerleştirdik. Yapılacak teknik incelemelerin ardından gerekli tedbirler alınacak. Binanın statik yapısında herhangi bir kayma ya da tehlike bulunmuyor. İnşaat firması da kaymanın yaşandığı alanda dolgu çalışması yaparak ilk önlemleri alacak. Yaralanan kimse yok" ifadelerini kullandı. (DHA)