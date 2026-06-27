TEMA Vakfı'ndan günler sonra tepki çeken gözaltı açıklaması! Başaran Aksu itiraz etti

NATO operasyonlarında tutuklanan TEMA gönüllülerine ilişkin Vakfın günler sonra yaptığı açıklamaya Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'dan itiraz geldi. TEMA'nın, gönüllülerin Doruk Maden işçilerinin eylemiyle bağlantısı bulunmadığını savunan açıklamasına yanıt veren Aksu, gönüllülerin direniş alanını ziyaret ettiğini ve polis baskısıyla karşılaştıklarını ifade etti.

NATO Zirvesi öncesinde Ankara merkezli operasyonlarda 178 kişinin tutuklanmasının ardından en fazla tartışılan dosyalardan biri TEMA gönüllülerine yönelik soruşturma oldu. Aralarında TEMA Ankara Temsilcisi Nevzat Özer'in de bulunduğu 14 gönüllü hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlaması yöneltildi. Soruşturma kapsamında, piknik dönüşünde maaşlarını alamadıkları için eylem yapan Doruk Maden işçilerine verilen desteğin de suçlama konusu yapıldığı belirtildi.

"GÖNÜLLÜLERİMİZ OTOBÜSTEN İNMEDİ"

Tutuklamaların ardından günlerce sessiz kalan TEMA Vakfı'nın yaptığı açıklama da eleştirilerin hedefi oldu. Vakıf, "gezi dönüşünde verilen mola sırasında bölgede Vakfımızla hiçbir ilgisi bulunmayan bir eylem olduğu görülmüş ve ihtiyaç için inen iki kişi dışında gönüllülerimiz otobüsten inmeden mola yerinden ayrılmıştır" ifadelerini kullanarak, gönüllülerin söz konusu eylemle ilişkisinin bulunmadığını savundu.

Açıklamada ayrıca Vakfın, il temsilciliğinin, çalışanlarının ve gönüllülerinin eylemin planlanması, organizasyonu veya yürütülmesiyle hiçbir bağlantısı olmadığı ifade edildi.

TEMA'nın açıklamasında Doruk Maden işçilerinin adının dahi anılmaması ve işçilere verilen dayanışma desteğinin adeta suç unsuruymuş gibi sunulması tepki çekti.

"TEMA GÖNÜLLÜLERİ EYLEMİ ZİYARET ETTİ"

Başaran Aksu ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"TEMA gönüllüleri Doruk Maden işçilerinin eylemini ziyaret ettiler. Hepsi otobüsten indiklerinde biz yanlarına varıncaya kadar emniyet aracı bağlama tehdidinde bulunmuş. Biz müdahale ettik, polis geri çekildi. Fakat arkadaşlar otobüse ceza kesilir endişesiyle ayrıldı. Doğrusu bu."