Telegram'daki istismar çetesine büyük operasyon! 25 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram üzerinden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri sattığı tespit edilen M.Y. isimli şahsın tutuklanmasının ardından, bu görüntüleri satın aldığı belirlenen 25 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

T.C. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekildedir:

"BASIN AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocukların cinsel istismarına yönelik araştırmalar kapsamında derhal soruşturma başlatılmış olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çocukların cinsel istismarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulaması üzerinden şüpheli M.Y. isimli şahsın, çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri temin ederek satışını yaptığı tespit edilmesi üzerine, şüpheli 04.05.2026 tarihinde gözaltına alınmış, 05.05.2026 tarihinde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

Devam eden çalışmalarda şüpheliden çocukların kullanıldığı müstehcen görüntü satın aldığı değerlendirilen şüphelilerle ilgili de ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmış, ikamet adreslerinde 11.06.2026-12.06.2026 tarihleri arasında eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital delil ve materyale el konulmuştur.

Bu materyallerin incelenmesi neticesinde 27 şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiştir. 25 şüpheli gözaltına alınmış olup, 2 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltına alınan 25 şüpheli, tutuklama kararı verilmesi talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 14.07.2026 tarihinde tutuklanmıştır.

Soruşturma büyük bir titizlikle yürütülmektedir."