Telegram'da infaz borsası: 10 bine vurup 60 bine tarıyorlar, az ceza için çocuk arıyorlar!

Telegram ve Signal üzerinden haberleşen yeni nesil suç örgütleri, cinayet ve silahlı yaralama eylemlerini dijital bir pazara dönüştürerek fiyat rekabetine soktu. Yaralama eylemlerinin 10 bin liraya kadar indiği, insan öldürmenin ise 700 bin lira ile 7 milyon lira arasında fiyatlandırıldığı platformlarda, suç şebekelerinin yakalanma riskine karşı ceza yasalarındaki yaş indirimlerinden yararlanmak amacıyla 18 yaş altındaki çocuklara ulaşmaya çalıştığı belirlendi.

T24'ten Mehmet Duran Boztepe'nin haberine göre Daltonlar grubu, Casperlar grubu ve Baygaralar grubu gibi yapılanmaların faaliyet yürüttüğü platformda, cinayet dahil suç teşkil eden eylemler için şehir bazlı 'özel ekipler' kurulduğu tespit edildi. İzmir'de 15 kişilik bir ekibin 'tahsilat', 'yaralama' ve 'kemik kırma' işleri için hazır bekletildiği duyurulurken, ceza indirimlerini hedefleyen grupların "İstanbul Esenyurt'ta 18 yaş altı eleman lazım" şeklinde açık ilanlar verdiği ve "81 ilden aileye alım vardır, kıyıcı gençler yazabilir" ifadeleriyle çocukları ağlarına çektiği saptandı.

Yazışmalara yansıyan pazarlıklarda, 7 milyon lira talep edilen bir infaz ihalesinde alıcının "Oha infaza 7 milyon istiyorsun, başkaları 1-2 milyon yapıyor" itirazı üzerine fiyatın 3,5 milyon liraya çekildiği görüldü. Fiyatı düşüren şüphelinin, "Kral çok ucuza yapmıyor musun" sorusuna, "Piyasa biraz daha yüksek normalde, ben bu kolpalara rest çekip düşük fiyat çektim, sinirim bozuldu, iş yok" yanıtını vermesi dijital suç ekonomisinin boyutunu gösterdi. Kurşunlama bedelinin 60 bin liraya kadar gerilediği grupta, Ankara'daki bir örgüt üyesinin "Kafama yatarsa para bile almam, adamına göre veriyorum, haklı ol bu rakamlardan çok daha ucuz rakamlara da destek olurum" dediği kayıtlara geçti. Eylem sonrası ödeme isteyen müşterilere ise yöneticiler, "Engeli basıp tekmeyi vuruyorlar. İş sonrası ödeme diyen kendi eşgalini versin kameraya" karşılığını verdi.

YUMURTA KOLİSİNDE KALAŞNİKOF VE PARAVAN ŞİRKETLERLE KARA PARA AKLAMA

Pazarın lojistik ayağında, uzun namlulu suikast silahlarının e-ticaret yöntemleriyle satışı yapılıyor. Piyasa değeri 250-300 bin lira olan M4 piyade tüfekleri için "Çok satıyor, o nedenle 185'ten veriyoruz" denilerek kampanya yapıldığı ve silahların yanında susturucu verildiği belirlendi. Bir satıcının kalaşnikof ve tüfekleri kargo yoluyla ulaştırmak için "Büyük bir kutu içine sarıyorum, samanların arasına gazete ile, üstünde koliyle yumurta yolluyoruz" ifadelerini kullandığı saptandı. Gruplarda kiloyla dinamit ve kolluk takibini engellemek üzere sinyal kesici jammer cihazları da satışa sunuldu.

Yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulması için kurulan finansal yapı da yazışmalarda ayrıntılarıyla yer aldı. Bir şebeke üyesi para aklama sürecini, "Sen gelip benim şirketime yatırım yapıyorsun, ben de o parayla aynı gün masrafları fatura edip bankaya geçiyorum. İki saat içinde ticari kart hesabına parayı aktarıyorum" sözleriyle aktardı. Kripto varlık transferlerinde ise 10 bin dolarlık tutarın 40 bin Türk lirası gibi piyasanın çok altındaki rakamlarla elden çıkarılarak aklandığı kayıtlara girdi.

HESAP KİRALAMA VE MERDİVEN ALTI SAHTE PARA-ALTIN TİCARETİ

Yasa dışı gelirlerin aktarımı için en az dört banka hesabı bulunan yurttaşlara hesap başına günlük 15 bin ile 17 bin 500 lira teklif edildiği, kuryelere ise "Batum ve İstanbul... Günlük yemek ve otel masrafı bizden. Hem tatil hem para kazanma fırsatı" vaadinde bulunulduğu anlaşıldı. Ekonomik kriz ortamında gelir arayan bir kullanıcının gruplara, "Şerefiyle namusuyla şu hesap kiralama işini yapan para verecek kimse yok mu... Tetik metik hiçbir iş yok bari buna mecbur kaldık" mesajını yazdığı görüldü.

Dolandırıcılık ağında bilinen rafinerilerin ambalajları taklit edilerek sahte gram altın üretildiği, satıcıların "Makineden, kalemden, ışıktan geçer" garantisi vererek kuyumcuların dahi durumu fark edemeyeceğini öne sürdüğü tespit edildi. "Elden satış miktarı 500.000 TL / 100.000 TL" başlığıyla açılan listelerde, yüzde 20 komisyon karşılığı balyalanmış sahte Türk lirası, dolar ve avro dağıtımı yapıldığı belgelendi.

EDİRNE HATTINDA GÖÇMEN SEFERLERİ, 2 BİN LİRAYA MERNİS VE AÇIK PAZARDA UYUŞTURUCU

Grupların insan kaçakçılığını düzenli taşımacılık hattına çevirdiği saptandı. İstanbul-Edirne hattında araç sürecek şoförlere "Her gece düzenli sefer, sefer başı 30.000 TL ödeme" duyurusu yapılırken; Almanya, Fransa ve İngiltere güzergahları "Yurt dışı yollarımız açılmıştır" ifadeleriyle pazarlandı. Uyuşturucu ticaretinde "20 gram 18k" şeklinde gramaj tarifeleri uygulanırken, kırmızı reçeteli sinir ilaçlarının "Orijinal eczanelerde satılanlardan" denilerek 5 bin liraya satıldığı görüldü.

Yurttaşların devletteki gizli kayıtlarının güvenliği de dijital pazara düştü; MERNİS verileri ve e-Devlet altyapı bilgileri 2 bin lira karşılığında satışa çıkarıldı. Bu verilerle sahte banka hesabı açma işlemi "üretim" adı altında pazarlanırken, kara para aklama amacıyla sanal POS cihazları kiralandı. Yasal ikinci el alışveriş platformları üzerinden açık hatların 5 bin liraya, 10 adet kenevir tohumunun ise 4 bin liraya satıldığı kayıtlara geçti.

Siber şantaj ağlarında "Kamera sızma, WhatsApp sızma, hesap kapatma" hizmetleri ücretlendirilirken, arşivlenen kişisel görseller "ücretli ifşa kanalları" üzerinden isimlerle servis edildi. Yeni üye çekmek için "400 üyede çalıntı kredi kartı çekilişi" düzenleyen şüphelilerin, kripto ödeme karşılığı "Anahtar teslim bahis ve casino altyapısı" ile uluslararası e-SIM ve SMS onaylı yabancı telefon hatları sattığı belirlendi.