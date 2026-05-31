Telefonundan Semih Çelik çıktı! İstanbul surlarında ikinci vahşet son anda önlendi

Türkiye gündeminde bomba etkisi yaratan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölümünün ardından İstanbul surlarında bir cinayet önlendi.

19 yaşındaki Semih Çelik'in surlarda İkbal Uzuner'i vahşice öldürmesinin ardından bölgedeki güvenlik önlemleri attırıldı.

Devriye gezen polisler, surlarda dolaşan 16 ve 17 yaşlarındaki erkek ve genç kızdan şüphelendi.

NTV'nin haberine göre polisler, gençlerin yanına gittiğinde erkeğin üzerinde bir bıçak buldu. Polisler gencin telefonunda ise Çelik'in işlediği cinayetin fotoğrafları, satanizim ve seri katiller ile ilgili görseller buldu.

Ekipler iki genci de gözaltına aldı. 17 yaşında olan ve garsonluk yapan A.H.K. adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki kız arkadaş E.D.'ye ise adli kontrol uygulandı.

Mahkeme A.H.K.'nın, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasına karar verdi.

A.H.K.'nın kız arkadaşına attığı mesajlarda yeni bir cinayet hazırlığı olduğu tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da 4 Ekim 2024'te 19 yaşlarındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil adlı iki genç kız, 19 yaşındaki Semih Çelik adlı erkek tarafından öldürüldü.

Çelik önce Eyüpsultan’da kendisinin yaşadığı evde Halil’i kısa süre sonra da Fatih’teki Edirnekapı Surları’nda Uzuner’i öldürdü.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Çelik, Uzuner’in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Ardından boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti.