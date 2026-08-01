Telefon dolandırıcılığı için iş ilanı vermişler: 'Günlük, dolgun ücretli iş'

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki H.K., telefonla arayan ve kendilerini hakim ile savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Şüpheliler, evde bulunan altınların terör örgütüyle bağlantılı olduğu bahanesiyle incelenmesi gerektiğini söyleyerek yaşlı kadını ikna etti.

Paniğe kapılan H.K., eve gelen kişiye yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın takılarını teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı kadın, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

JASAT ekipleri, 29 Temmuz'da Denizli merkezli olmak üzere Şanlıurfa, İstanbul, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KURYELERİ İNTERNETTEN İŞ İLANIYLA BULMUŞLAR

Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir yöntem de ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin tespitlerine göre, dolandırıcılık sırasında evlere gönderilen kişiler internet üzerinden verilen "günlük dolgun ücretli iş" ilanlarıyla bulundu. Şüphelilerin bu kişilere sahte hakim ve savcı kimlikleri vererek kurye olarak kullandıkları belirlendi.

JANDARMADAN VATANDAŞLARA UYARI

Jandarma yetkilileri, kendisini hakim, savcı, polis veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtıp para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak güvenlik güçlerine bilgi vermeleri istendi. (DHA)