Tekstil atölyesinde yangın!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kadıyayla Sokak’taki tekstil atölyesinde saat 01:00 sıralarında yangın meydana geldi

Çevrede iş yerinden yükselen dumanları görenler yangını ekiplere ihbar etti. ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak çok büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler incelemesi ise sürüyor. (DHA)