Tekniker serum uygulamıştı: Gamze'nin öldüğü hastane sabıkalı çıktı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Gamze Yıldız soğuk algınlığı şikayetiyle İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki Özel Tepe Tıp Merkezi'ne başvurdu.

Penisilin alerjisi olduğunu söylemesine rağmen Yıldız'a, laboratuvar teknikeri olduğu belirtilen bir kişi tarafından hazırlanan serum uygulandı.

Serumun ardından Yıldız fenalaşarak solunum sıkıntısı yaşadı. Kalbi duran Yıldız, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 1 ay yaşam mücadelesi veren Yıldız, hayatını kaybetti.

DOKTOR HASTAYI GÖRMEDİ!

Merkezde bulunan nöbetçi doktorun hastayı hiç görmediği ve Yıldız'a ilk müdahaleyi orada tesadüfen bulunan başka bir hastane doktorunun yaptığı öne sürüldü.

Olay sırasında yapılan entübasyon işleminin hem yanlış hem de eksik yapıldığı ve bunun Ümraniye Devlet Hastanesi'nde fark edildiği de belirtildi.

Yıldız'ın ailesi olay sonrası saatlere ilişkin kayıtlarda ciddi çelişkiler bulunduğunu ve bazı verilerin değiştirildiğini öne sürdü.

İLK ÖLÜM DEĞİLMİŞ!

Gamze’nin şüpheli ölümüne ilişkin iddialar sonrasında korkunç bir detay daha ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 2025 Ocak ayında aynı tıp merkezinde dişini çektiren Murat Aydın, dişini çektirdikten sonra hayatını kaybetti.

Murat Aydın'ın kız kardeşi Elif Değirmenci, ağabeyinin kalp hastası olduğunu ifade etti.

Değirmenci şöyle konuştu:

“Dişini çektirdikten çok kısa süre sonra kalp krizi geçirmiş. Orada müdahale edilmemiş, kalp masajı yapılmamış, başka bir hastaneye sevk edilmiş. Doktorun iddiası, ağabeyimin hastalığıyla ilgili bir şey söylemediği yönünde. Ağabeyime herhangi bir belge imzalatmamış. Doktorlardan bir heyet oluşturuldu. Bir doktor hariç, diğerleri diş çekimi yapan hekimi haklı buldu."